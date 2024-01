Anette Cuburu no se quedó callada luego de que Andrea Legarreta reaccionara a las declaraciones que en días recientes dio Cuburu a Ana María Alvarado en entrevista, cuando revivió su etapa en Hoy, hace 16 años. además, reiteró su enemistad con Legarreta y aseguró que Andrea tiene, desde hace 25 años, un romance con un ejecutivo de Televisa, quien la tiene “en la silla” del matutino.

Legarreta, quien se encontraba de vacaciones con sus hijas y con Erik Rubín, regresó a Hoy y fue interrogada por la prensa sobre los dichos de Anette. Andrea aseguró que Cuburu está “odiando a la persona equivocada”, y deseó que “Dios la perdonara”.

Más tarde, en su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta externó su indignación en contra de Anette Cuburu y los señalamientos en su contra: “La maldad de algunas personas no tiene límites. Doloroso e inconcebible los insultos a mi familia y mis hijas (mis niñas que no merecen esto) como resultado de una calumnia. Una situación injusta, inmerecida y cruel. El odio no trae nada bueno y más odiar a la persona equivocada y hacerle tanto daño con una mentira… Dios te perdone. Algún día te darás cuenta de que estás equivocada. Gracias a quienes me han demostrado su apoyo y cariño. Gracias por estar”.

Anette pone punto final

A través de un comunicado en redes sociales, Anette Cuburu respondió a las declaraciones de Andrea Legarreta, a quien tachó de ser “doble moral”. Además, aseguró que Dios no tiene nada qué perdonarle, que la verdad siempre sale a la luz y que ojalá este asunto termine de una vez, pues dijo, “el pasado, pasado es”.

“Nada tiene Dios que perdonarme, no se preocupen, la verdad siempre sale a la luz. Ojalá tenga muchos proyectos de los cuales hablar en sus entrevistas, para que por el bien mío y de mis hijos esto se termine aquí de una vez por todas. El pasado pasado es”, se lee.

Algunos cibernautas han tomado partido, peros otros han criticado que ahora Anette pida dejar el pasado atrás cuando hace una semana fue ella quien volvió a revivir el tema, le sugirieron ir a terapia y tacharon a ambas conductoras como “dos niñas de secundaria”.