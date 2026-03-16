Ángel Bichir padece crisis mentales

El pasado viernes 13 de marzo se dio a conocer que el actor mexicano de 38 años José Ángel Bichir se encuentra hospitalizado, luego de sufrir una caída desde un tercer piso de un edificio de departamentos en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX, oficiales y paramédicos acudieron a la escena del incidente, y diagnosticaron al intérprete con fractura en el rostro, trauma abdominal y diversas contusiones, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica especializada.

En declaraciones públicas, la familia de Bichir ha comunicado que el histrión estaba lidiando con problemas de salud mental, desmintiendo que José Ángel se encontrara bajo la influencia del alcohol u otra sustancia al momento del incidente: “En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica”.

Piden quitar estigmas

Los familiares del actor mencionaron que este es un momento para recordar que pedir ayuda ante un crisis de salud mental “no es vergonzoso”, asimismo, señalaron que “una persona que atraviesa una crisis emocional profunda no es un peligro ni está perdida: es un ser humano que necesita ayuda, contención y amor”.