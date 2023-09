El caricaturista Ángel Boligán (Cuba, 1965) recibió un reconocimiento en al ceremonia de los Cartoon World Humor Awards 2023, en Salsomaggiore Terme, Italia. Se trata de un concurso internacional cerrado, en el que solo participan profesionistas por invitación.

El cartonista fue condecorado con la medalla de plata por su dibujo “Biodiversidad en peligro”, que publicó en un medio de comunicación en abril. “Toda mi vida he tenido esta preocupación, por lo que en mis trabajos siempre busco provocar. Me siento satisfecho, pero ojalá no tuviese que dibujar sobre estos problemas”, dice el creador.

El trabajo de Boligán está teniendo impacto en el continente Europeo, pues también se encuentra entre los 16 finalistas a ganar el European Cartoon Award (el máximo galardón a la caricatura en Europa) por una ilustración que realizó para la revista francesa Sciences Humaines. Además, alista para el 14 de septiembre la inauguración de una exposición de su obra en París, Francia.

“Estoy igual de motivado por la exposición en París porque a los moneros, por lo general, solo nos ven como dibujantes de prensa que hacemos un arte menor”, lamenta y señala que con la invitación a hacer esta exposición se revaloriza su trabajo.

La muestra se titula “La resistence des symptomes” (“La resistencia de los síntomas”, en español) y se llevará a cabo en la galería Artivistas, que se especializa en arte latinoamericano. Se exhibirán 38 cartones originales, a través de los cuales busca hacer “una crónica gráfica de la era que nos ha tocado vivir”. Entre esos temas se encuentran el feminismo, el consumismo, la migración, política y el calentamiento global, entre otros.

“Lleva ese título porque a veces cuando uno está enfermo y aun tomando muchas pastillas no hay mejora. Algo así ocurre con el planeta, trato de hacer un abanico de síntomas a los que se resiste el planeta y estoy haciendo esa denuncia, que llevamos muchos años tomando medicamentos y la salud del planeta no mejora, al contrario, empeora”, explica.

En el marco de la exposición, Boligán y otros cartonistas latinoamericanos sostendrán un debate el 13 de septiembre para reflexionar sobre el estado de la libertad de expresión en América Latina. Al respecto, Boligán considera que no ha habido progreso. “Siempre han habido altos y bajos. Nunca ha habido libertad de expresión total en América Latina”, lamenta el artista cubano.

Boligán también dará un taller y dibujará en vivo la vidriera de la galería.