“Ángel” latino se roba el Fashion Show

La fantasía del evento de moda más esperado de la temporada, el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, se puso “tropicoqueta”. En poco más siete minutos, la colombiana Karol G demostró que las latinas pueden acaparar las miradas aún frente a las mujeres más estilizadas del planeta.

Luciendo un vestido de encaje largo, Karol G sorprendió a los presentes y a 2.4 millones de personas que veían el desfile con su contoneo al interpretar “Ivonny bonita”, tema de su álbum Tropicoqueta, lanzado en junio pasado.

Con su meneo, la nacida en Medellín marcó el ritmo de la pasarela en la que desfilaron las supermodelos Bella Hadid, Alex Consani y Doutzen Kroes, entre otras. La pasarela estuvo dominada por lencería sexy, de transparencias y color carmín. Entonces, Karol decidió cambiar el ritmo con el reguetón “Latina foreva”. “Mamacitas foreva, me quedo con mis nenas latinas, está buena la fiesta con ellas”, cantó.

Faltaba algo más; al final, optó por volar con sus propias alas, luciendo su body de encaje, con el cual mostró, además, el sabor latino al mover sus caderas. Otras invitadas fueron Madison Beer, el grupo Twice y Missy Elliot, además de un “momento Britney”, quien, sin estar presente, movió con su tema “Toxic”.

En el desfile destacaron modelos de distintas tallas y edades, entre ellas Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel.