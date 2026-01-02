Ángela deslumbra en los Grammys

Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar, esta vez por su participación en los Grammys Celebration of Latín Music 2025, donde mostró un look muy diferente a lo que ha mostrado hasta ahora, y además, cantó en inglés.

La cantante de 22 años, que ha estado rodeada de señalamientos tras destapar su romance con el también intérprete Christian Nodal, se presentó hace unas semanas en este escenario, pero el programa apenas fue transmitido, y los comentarios alrededor de su participación se han viralizado en redes.

Ángela cantó "You´re no good" en el homenaje a la cantante Linda Ronstadt, y en redes circula su participación en la que luce un entallado vestido oscuro que hace juego con su maquillaje compuesto por sombras ahumadas en tonos negros intensos que crearon un efecto smokey eye profundo y sensual que combinó con un peinado wet look.

Atuendo

El vestuario de Ángela consistió en un vestido negro ajustado y brillante, confeccionado con lentejuelas y cristales que generaron destellos bajo las luces del escenario, en un diseño halter de cuello alto.

La prenda incluye una abertura alta en la pierna derecha que realza la silueta, terminando en flecos irregulares en la parte inferior para movimiento dinámico, y un escote que resalta el busto con transparencias sutiles, un look con elegancia rockera, alejado de sus tradicionales atuendos regionales.

La hija de Pepe Aguilar dijo que se sentía agradecida y honrada por haber participado en este evento junto a tantos artistas latinos.