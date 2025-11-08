Ángela, en el centro de la polémica

El regreso de Ángela Aguilar a los escenarios no solo marcó una nueva etapa profesional, sino también reavivó viejas teorías sentimentales.

El 6 de noviembre, la cantante mexicana compartió un video en Instagram para anunciar el inicio de su gira Libre Corazón en Estados Unidos, pero lo que más llamó la atención fue la canción que eligió para acompañarlo.

Se trata de “Inevitable”, un tema que estrenó en 2021 y que, según algunos fans, habría sido una indirecta para Christian Nodal en ese entonces. En el clip, se puede ver a Ángela y Nodal descendiendo de un avión privado en Texas. Luego, el intérprete de “Botella tras botella” la acompaña hasta la camioneta que la lleva al recinto del concierto, le da un abrazo, un beso y una especie de bendición antes de despedirse.

La publicación rápidamente acumuló comentarios, pues los usuarios notaron que de fondo sonaba “Inevitable”, la balada melancólica que Aguilar lanzó justo en la época en que Nodal mantenía su relación con Belinda.

Desde su lanzamiento en 2021, “Inevitable” llamó la atención por su letra cargada de desamor. En esta, Ángela Aguilar canta: “Me es inevitable el pensarte tanto, y tú no me amaste, solo me quisiste un rato”.

Otros versos, como “lo triste es que el despecho me acerca más a ti, sabiendo que jamás darás lo mismo que te di”, llevaron a algunos seguidores a sospechar que la joven artista expresaba sentimientos por alguien inalcanzable o que no correspondía su amor.

A esto se sumó que tiempo después se filtró un fragmento inédito de una canción de Nodal, que muchos interpretaron como respuesta indirecta: “El tiempo me ha cambiado... Si te soy sincero, ando todo asustado pensando en lo nuestro, el tiempo que ha pasado”.

Aunque nunca lanzó oficialmente el tema, ese fragmento alimentó las teorías de una conexión musical entre ambos, incluso antes de que confirmaran su relación años después.

Baja venta de boletos

Desde la óptica de las redes sociales, el inicio de la gira Libre Corazón de Ángela Aguilar fue decepcionante. Así lo establecieron videos que fueron ampliamente difundidos en Tiktok de la presentación de la artista mexicana en el The Pavilion at Toyota Music Factory, de Dallas, Texas.

A pesar de que horas antes se habilitó una promoción de paquetes con precios especiales y a pagos diferidos, los clips mostraban asientos vacíos en diversas secciones del teatro, con una capacidad de dos mil 264 asientos. Esta es su primera gira en solitario, luego de 13 años de evolución musical que fue celosamente supervisada por sus padre Pepe Aguilar.

Sin embargo, una tensa relación con la prensa y una vida personal marcada por relaciones sentimentales que fueron tema de conversación en programas de espectáculos han frenado la popularidad de Ángela Aguilar, especialmente en México y Argentina.