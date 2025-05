Ángela ha tenido un año difícil

Ángela Aguilar no ha tenido un año fácil tras destapar su romance con Christian Nodal y su posterior matrimonio en julio de 2024. Sin embargo, a la par de lo complicado que ha sido, han existido muchos momentos felices junto al hombre que califica como “perfecto para ella”, al que llama “El equivocado”, como la canción que forma parte de su nuevo disco Nadie se va como llegó.

La cantante no solo experimenta una vida de casada, sino que por primera vez se encargó de producir su nuevo material discográfico que sí le gustó a su padre Pepe Aguilar.

Tras casarse, la famosa decidió pausar los conciertos y dedicarse a la relación con su esposo, sin embargo, reconoció en entrevista con Mariano Osorio que extraña estar cerca de la gente. Confesó que tiene muchas ganas de cantar con la gente que ama, con sus músicos y tener contacto más cercano con sus fans, realmente es algo que “le urge”.

Para Ángela Aguilar ha sido sumamente importante lo que la cercanía de su esposo Christian Nodal ha causado en ella, pues admite que si no fuera por él y por cómo es, habría sido un año aún más difícil. Pues aunque reconoce que ha estado lleno de bendiciones, admite que ha sido muy cruel. “Solo puedo decir cosas buenas de mi esposo, es un mega hombre, lo admiro muchísimo, lo quiero muchísimo, me da mucha fuerza porque la verdad han sido meses muy bonitos y llenos de bendición, pero han sido muy crueles, siento que yo no podría estar sonriendo en este momento si no tuviera a un hombre tan bueno a mi lado”, reflexionó.

Ángela expresó que ella y su marido son “muy muéganos”, pero en parte tiene que ver con lo que ambos se dedican, por lo que ella ha optado por acompañar a Christian a todos sus conciertos, pues de no ser así no lo vería.