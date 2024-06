La relación que Ángela Aguilar está comenzando con Christian Nodal, ex de la rapera Cazzu, ha suscitado especulaciones sobre si esto afectó la cercanía que la joven de 20 años mantiene con su padre Pepe Aguilar, pues se les ha visto separados en las últimas semanas, ya que mientras la intérprete de “La llorona” acompaña a Nodal en su gira, el artista de 55 se encontraba de paseo por Asia.

Varios medios han informado incluso que Aguilar está tomando distancia de las decisiones que su progenitor tomaba en su carrera y se ha sugerido que él estaría molesto con ella por sus elecciones en cuanto a su noviazgo.

Pero entre dimes y diretes, parece que todo se ha quedado en suposiciones, puesto que la intérprete de “Dime cómo quieres”, recientemente demostró su amor por Pepe a través de un emotivo mensaje.

Cabe mencionar que el hijo de Flor Silvestre no se ha pronunciado sobre el idilio amoroso entre Ángela y Christian, un tema que tiene a los fans intrigados pero que, al parecer, no le quita el sueño. Pepe fue invitado como parte del programa de entrevistas Montse & Joe, donde, aunque no se abordó el tema de controversia actual, las conductoras le mostraron un video de Ángela.

En el clip la joven aprovechó para felicitar a su padre por su trayectoria artística y por el esfuerzo que ha dedicado tanto a su carrera como a la de su hermano Leonardo. “Gracias por cada vez que me llevabas a la escuela escuchando música que ahora uso como influencia en todos mis discos”, expresó Aguilar.

Además, externó que él le enseña cada día a ser una mejor cantante, artista y, sobre todo, “un mejor ser humano”, concluyendo su mensaje de manera conmovedora. Leonardo también expresó palabras enternecedoras lo que evidencia que en la familia Aguilar todo va sobre ruedas.