﻿﻿
SÍGUENOS
GenteShow

Ángela prioriza su bienestar personal

Octubre 12 del 2025
Ángela prioriza su bienestar personal

Luego de varias semanas alejada de los reflectores, Ángela Aguilar reapareció en sus redes sociales para compartir con sus millones de seguidores cómo vivió su cumpleaños número 22, el pasado 8 de octubre, en un escenario de ensueño frente al mar.

La cantante de regional mexicano publicó una serie de fotos en las que se le ve disfrutando del sol, la arena y el cariño de su círculo más cercano. En sus palabras, aprovechó la ocasión para agradecer las muestras de afecto que recibió de sus fans, quienes llenaron las redes con mensajes, videos y homenajes.

El mensaje

“Gracias por todo, y por tanto. Por cada mensaje, cada video, cada palabra bonita y cada abrazo que, aunque no siempre puedo devolver en persona, siento en el corazón. Gracias por acompañarme en los días buenos y también en los difíciles, por crecer conmigo”, escribió Ángela Aguilar.

De acuerdo con las publicaciones compartidas por la intérprete, su padre Pepe Aguilar y su esposo Christian Nodal estuvieron presentes en la íntima celebración, la cual tuvo lugar en una playa paradisiaca, alejada del ruido de los escenarios y la prensa.

A través de fotos y videos, los fans pudieron ver a una Ángela Aguilar relajada, sonriente y disfrutando de un ambiente familiar que reflejaba paz y felicidad.

“Cumplir años rodeada de tanto cariño me recuerda que no estoy sola, que hay una familia enorme de personas que sienten conmigo, que cantan conmigo y que me regalan fuerza incluso sin saberlo”, agregó la cantante en su publicación.

Reflexiona sobre su vida

Más allá de las fotos y la celebración, lo que realmente desató las reacciones en redes sociales fue el mensaje con el que Ángela Aguilar cerró su publicación. En un tono reflexivo y maduro, la artista compartió el principal aprendizaje que le dejó este último año de vida.

“Este año aprendí que la vida no siempre se entiende, pero se agradece. Y hoy, más que nunca, agradezco tenerlos a ustedes. Gracias por todo el amor que me dan, por tanto apoyo, por seguir aquí. Los quiero con el alma y más allá. 22”, concluyó. Sus palabras generaron miles de comentarios en cuestión de horas. Fans y colegas del medio artístico le enviaron felicitaciones y resaltaron el tono emocional y auténtico de su mensaje. Muchos aseguran que Ángela atraviesa una nueva etapa más madura, en la que prioriza su bienestar personal y familiar.

﻿