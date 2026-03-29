Ángela responde a las burlas

Ángela Aguilar no se quedó callada y le respondió a su colega Karol Sevilla, quien en repetidas ocasiones se ha burlado de ella en redes sociales.

Una cuenta de fans de la hija de Pepe Aguilar recopiló distintos momentos en los que Karol ha opinado de manera negativa sobre Ángela, algunos de esos comentarios hacen alusión al romance de Aguilar con Christian Nodal.

La publicación comenzó a viralizarse rápidamente hasta llegar a la propia intérprete quien no ignoró la situación y emitió dos comentarios. Sin mencionar directamente a la actriz y cantante, Ángela respondió con un breve pero contundente mensaje en el que pidió que Dio bendijera a Karol y le diera paz, acompañado de un “uy”, lo que muchos interpretaron como una clara muestra de incomodidad, pero también como una forma de marcar distancia sin entrar en confrontación abierta.

Centro de la polémica

Este episodio se suma al ambiente de críticas que ha rodeado a Ángela en los últimos meses, especialmente desde que hizo público su romance y posterior matrimonio con Christian Nodal. La relación, que generó conversación desde el primer momento, la colocó en el centro del escrutinio digital, donde cada uno de sus movimientos, declaraciones y hasta indirectas han sido analizados con lupa.

Desde entonces, Ángela ha sido blanco constante de comentarios divididos: mientras algunos seguidores defienden su postura y celebran su manera de manejar las polémicas, otros no han dejado de cuestionarla, alimentando una ola de “hate” que parece no disminuir.

Karol, a su vez, reaccionó a la bendición que le dejó Ángela Aguilar, y escribió en un video de Tiktok en el que se explica la situación. “¡Bueno, pues me dio la bendición!”, expresó.