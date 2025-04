La cantante Ángela Aguilar salió respondona, y es que comenzaron a circular fragmentos de “No soy la villana”, una contestación para el tema “Con otra”, de Cazzu.

En ella, la esposa de Christian Nodal reflexiona sobre su relación y destaca que ella “no es la villana” y que “no hubo traición”. Cabe recordar que Cazzu se desahogó con una canción que tituló “Con otra”, la cual contiene frases como esta: “Robado se va lo que robado viene, fuiste mala y todo se paga”.

La canción de Aguilar sería su contestación. “Lo vi sentado con la mirada perdida, el alma vacía. Ella a su lado, pero tan lejana y yo entendí que su amor no bastaba. No dije nada, solo te escuché; contaste historias que ni ella sabía, en cada sorbo fuiste a entender que el corazón se ahoga, y aunque digan que te lo robé, tú sabes bien quién dejó la puerta abierta. Yo no obligué a tu piel a querer, pero era un cuerpo con el alma incompleta”, dice la letra.

Incluso, se menciona el nombre de Belinda. “Ve, linda, dile que fue casualidad, que el destino no pregunta su lugar. No me culpes, yo no fui la tempestad, yo fui la paz que ya no pudo hallar. No promesas, no hubo traición, solo verdades querían callarlas. Si el amor pesa más que el error, entonces dime quién carga la balanza”, continúa.

Hasta el momento, se tiene muy poca información respecto al nuevo tema de Ángela Aguilar, pues hay quienes indican que se trata de inteligencia artificial, mientras que otros aseguran que es una filtración real y que en breve la intérprete ofrecerá una conferencia para presentarla.