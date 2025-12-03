Ángela se arrodilla ante el público

Ángela Aguilar vivió un conmovedor momento como parte de su gira Libre Corazón, pues fue elogiada por sus seguidores en Phoenix. La cantante agradeció las muestras de cariño de sus fans después de que ha estado perseguida por las críticas y el señalamiento tras destaparse el romance con Christian Nodal.

La gota que derramó el vaso

Hace más de un año, Ángela y Christian sorprendieron al público revelando que estaban enamorados y que retomarían una historia de amor que tuvieron que pausar en el pasado; después la pareja se casó por el civil y ahora preparan la boda religiosa en Zacatecas.

A la par de su polémica, Christian y Ángela siguen con sus carreras artísticas, y mientras que Nodal ha tenido llenos en sus shows, la hija de Pepe Aguilar ha batallado para llenar recintos, y algunos de sus conciertos no han lucido llenos.

Sin embargo, Ángela se ha mostrado agradecida con las muestras de cariño que ha recibido, y su reacción en su reciente show en Phoenix se ha hecho viral en redes, pues la cantante de 22 años se arrodilló en el escenario ante las porras, ovaciones y el grito de: “¡No estas sola!”.

La intérprete también agradeció a sus músicos, a quienes les ha pedido que no dejen espacios entre canción y canción, pues planeaba no hablar muchos en sus presentaciones, solo cantar; sin embargo, confesó en uno de su shows que esto ha sido inevitable.