Ángela Tlanextli dona obra al Mutap

La pintora surrealista Ángela Tlanextli donó una de sus obras al Museo de Tapachula (Mutap), la cual formará parte de la exposición permanente del recinto.

Al respecto, la artista chiapaneca comentó que le pidieron una pieza en la que abordará la incorporación del Soconusco a México, para ilustrar la historia del estado de esta fracción del continente y que se exhibirá junto con las obras de otros creadores.

Compartió que la elaboración la llevó a un proceso de investigación sobre la historia de la entidad. “Me encantó la idea e investigué cómo era el traje de la mujer guatemalteca y de los hombres chiapanecos de la época. Asimismo, los quetzales y la marimba, elementos muy característicos de la región”, detalló.

Actividades colaborativas

Por otro lado, Ángela continúa dando a conocer su producción artística en exposiciones colectivas. El pasado martes participó en dos: la primera fue “Al llegar la primavera”, que se exhibe en la Casa de las Artes y las Culturas Corazón Borraz, donde compartió créditos con Elizabeth Puga, Roberto Rodríguez, Francisco de León Ricaldí, Michelle Aquino y Marco Alejandro Gómez.

La segunda muestra fue “Me tienes en tus manos”, que se presentó en el marco de los festejos por el centenario del nacimiento de Jaime Sabines, en la galería del centro cultural Jaime Sabines.

Al respecto, indicó que siempre le ha gustado los poemas del mencionado autor. “Para crear mi pintura, lo imaginé en los portales de la Pila de Chiapa de Corzo, mirando hacia la luna y comiendo los deliciosos dulces de suspiros, que son típicos de este municipio”, refirió.

Sobre la artista

Ángela Tlanextli es originaria de Villaflores, Chiapas. Su infancia y su adolescencia transcurrieron en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde adquirió su formación profesional. Desde su infancia se vio atraída por el arte, y en el año de 1980 surgieron sus primeros trabajos.

En el año 2000 cursó la carrera de Artes Visuales en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach). Como artista ha participado en diversas exposiciones individuales o colectivas, dentro y fuera del país.