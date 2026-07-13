¿Ángela traen cortito a Nodal?

Ángela Aguilar y Christian Nodal, se han colocado últimamente como dos de los artistas más comentados en redes y ahora se filtró un video del cómo la cantante le gritoneaba a su esposo a la salida del estadio Ciudad de México.

Mientras los asistentes abandonaban el estadio, varios aficionados reconocieron al sonorense y aprovecharon la oportunidad para acercarse a él. El mariacheño decidió detenerse unos instantes para convivir con sus seguidores, quienes comenzaron a cantar junto a él uno de sus mayores éxitos, “Adiós, amor”.

En un video publicado en Tiktok por la usuaria @marthafuentes077, se observa que Ángela se dirigía hacia la camioneta que los esperaba cuando notó que su esposo se había quedado con los fans y de forma inmediata le lanzó un llamado. “¡Amor!”, le gritó, para que se apurara, pero él la ignoró.