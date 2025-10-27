Ángela y Nodal, en contacto con la cigüeña

¿Ángela Aguilar está embarazada?, es la pregunta que ronda en redes después de que Kunno asegurara que hay una razón importante por la que la cantante de 22 años ha cancelado sus conciertos.

Aunque se creía que las cancelaciones de los shows se debían a la baja venta de boletos, Kunno asegura que esto no es así, pero admite que hay una razón de peso para tal decisión; el influencer habló al respecto en la entrega de los Premios Eliot, un reconocimiento a los líderes digitales.

Rumores

Kunno aseguró que la cancelación de conciertos de Ángela en Estados Unidos se debe a una sorpresa de la cual no puede hablar. “Es una sorpresa, hay razones y ya les contaré, todavía no puedo decir nada”, expresó.

Sin precisar, el amigo de la cantante y de la familia Aguilar dijo sonriente que las razones, cuando se conozcan, alegrarán a todos: “Razones de ella que les gustarán, que a todos nos va a alegrar”.

Feliz

Kunno afirmó que Ángela está viviendo un momento muy feliz como mujer casada, y que la ve y siente muy tranquila y enamorada. “Muy tranquila, muy feliz y muy enamorada de verdad que sí”.

Reiteró que el “hate” (odio) no es bueno para nadie, y tampoco justo. “Nadie merece ningún tipo de odio en general, nadie”, expresó.