Ángela y Nodal se suman al “tortillazo”

Ángela Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de compartir en su cuenta de Instagram un clip en el que aparece junto a su esposo, el cantante Christian Nodal, participando en un popular juego que se ha viralizado en Tiktok.

En el video, que recopila varias fotografías y momentos de la pareja, llamó especialmente la atención un fragmento en el que se observa a la intérprete propinándole una ligera “cachetada” a Nodal como parte del famoso trend conocido como “el tortillazo”.

Este juego se ha vuelto tendencia en redes sociales y consiste en responder una serie de preguntas mientras ambos sostienen agua en la boca. El participante que pierde recibe un golpe suave en la mejilla con una tortilla, provocando risas al escupir el agua de forma inesperada.

Reacciones

Aunque el momento fue claramente una broma, el clip generó una gran cantidad de comentarios por parte de los usuarios, muchos de los cuales retomaron críticas y ataques hacia el matrimonio, una situación que la pareja ha enfrentado desde que hizo pública su relación. A pesar de las reacciones divididas, Ángela Aguilar aprovechó la publicación para expresar sus sentimientos hacia Christian Nodal, acompañando el video con mensajes que reflejan cariño y complicidad entre ambos artistas.

El cantante sonorense, por su parte, no mostró molestia alguna en el clip y se dejó ver relajado y sonriente, reforzando la imagen de una relación cercana y espontánea frente a sus seguidores. La pareja continúa siendo una de las más comentadas del espectáculo mexicano, donde cada aparición pública o publicación en redes sociales suele generar debate, opiniones encontradas y una alta interacción entre sus seguidores y detractores.

Con este video, Ángela Aguilar y Christian Nodal se suman a una tendencia viral más, demostrando que, pese a las críticas, continúan compartiendo momentos de su vida personal de manera abierta en plataformas digitales.