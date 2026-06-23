Ángeles en América sigue vigente

Ángeles en América, de la autoría de Tony Kushner, que ha ganado el Pulitzer y el Tony, será presentada en México bajo la dirección de Cristian Magaloni y con traducción al español de Enrique Arce Gómez. En muchos sentidos, afirma Magaloni, es una obra que sigue tocando temas que no han dejado de ser vigentes después de 30 años.

Uno de los mayores retos a los que se enfrentó Magaloni como director es la presentación íntegra de las dos partes: El milenio se aproxima y Perestroika. La dificultad, dice, fue montar las dos obras en paralelo con la infraestructura y el tiempo de una sola. “Ha sido un trabajo titánico de todo el equipo, creativos y actores han hecho doble trabajo. Es un esfuerzo de horas de ensayo, casi atlético, toda la música, hemos montado más de 40 escenas”, asevera.

Se trata de una obra que depende de su contexto: “Está escrita en un momento muy particular y en un lugar muy particular: el Nueva York de los años 80, durante el gobierno de Reagan. Ver cómo el texto sigue hablando de nuestras actualidades es terrorífico. Cómo muchas de las cosas que se ven ahí se corresponden con lo que estamos viviendo ahora, tanto social como políticamente”.

Estigmas

La puesta en escena también aborda el VIH en un momento particular. Ahora es distinto: desde los tratamientos hasta la estigmatización: “Más allá del virus en sí mismo y de la enfermedad, el gran problema en esa época fue cómo se trató socialmente. De eso está hablando la obra, de cómo se estigmatizó un virus y cómo alienó a la sociedad y a los enfermos”.

Enrique Arreola, Carolina Politi, Vicky Araico, Pablo Marín, Assira Abatte, Aldo Guerra, Jesús Delgado y Lucio Giménez Cacho conforman el elenco. Ángeles en América producción del centro cultural Helénico con Kupfer e IM Producciones, puede verse hasta el 12 de julio con funciones alternadas de la primera y segunda parte.