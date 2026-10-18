Angélica María no ve lío en continuar

“Ya, mi nene, no prosigas. ¿Qué dirá la gente que nos ve? Irán con cuentos a papá y verás que se arma un lío”. Así cantaba Angélica María en “Vivaracho”, tema que grabó en los años 60, cuando era adolescente.

Hoy, a sus 82 años, a la cantante le causa gracia recordar aquella situación, aunque sigue interpretando la canción cuando se lo piden. “La Novia de México” está consciente de que los tiempos y las costumbres han cambiado, pero sus ganas de subirse al escenario siguen intactas tras 76 años de trayectoria.

Hace unos días se presentó nuevamente junto a Enrique Guzmán en el teatro Metropólitan, en lo que anunciaron su última actuación juntos en la Ciudad de México. Sin embargo, asegura que no tiene planes de retirarse mientras el público se lo pida. “No sabes qué puede suceder a futuro: te puedes caer, se te puede ir la voz, no puedes gustar, a lo mejor ya no gustas, a lo mejor te ves ridícula. Mientras no me vea ridícula y el público me quiera ver, yo ahí voy a estar. Cuando ya no me quiera ver, ya no vaya nadie, pues ya, goodbye”, dice .

Una época que permanece

Con Enrique Guzmán comparte más de seis décadas de amistad y música. Dice que lo considera como un hermano o un primo, además de un artista al que admira y con quien ha visto cómo sus canciones trascienden. “Él admira mis canciones, yo las suyas. Es toda una época que vivimos muy interesante, la época del rock es una muy interesante, cuando se une toda la juventud del mundo entero”, recuerda la cantante.

Esa necesidad de transmitir sentimientos sigue presente cuando habla de su carrera. Su familia y el contacto con el público también son alicientes para continuar. “Me motivan mis nietos y mi hija, que son divinos, y seguir haciendo lo que hago. Nací para estar arriba de un escenario, enfrente de una cámara. No sé si soy buena o mala, es una necesidad enorme de dar todos estos sentimientos, de comunicarlos, que el público sienta que yo lo amo”, afirma.

Precisamente con su hija Angélica Vale comparte otra faceta en el podcast Las Angélicas, donde ambas han recuperado historias que, por sus ocupadas agendas, no habían tenido oportunidad de contarse.

Esos recuerdos también la llevan a pensar en lo rápido que ha pasado el tiempo. Los años 70, cuando sus canciones sonaban entre los jóvenes, todavía le parecen cercanos, por lo que tiene un consejo para los jóvenes. “Vive, diviértete, vive bien, disfruta lo que te gusta. La vida se va rapidísimo, es cortitita. De pronto volteas la cara y eres un viejo, haz de cuenta que pasaron 16 años. Los 70 parece ser que hace 20 años que sucedió”, reflexiona la estrella.