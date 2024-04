Angélica Vale no se guardó nada y alzó la voz en contra de los comentarios sobre su cuerpo, luego de que una reportera le preguntara sobre su reciente pérdida de peso. “¿Yo me meto con el tuyo? No, ¿verdad? Entonces no te metas con el mío y ya, así de fácil”, respondió Vale tajante ante las preguntas de la prensa sobre su figura.

En un encuentro con los medios de comunicación, Vale expresó su molestia por el enfoque constante en su cuerpo, especialmente durante la promoción del nuevo programa Juego de voces. “Sí, bajé de peso, ¿cuál es el problema? Sigo siendo la misma persona, nomás que ahora sin kilos de más y ya”, dijo Vale, visiblemente molesta ante los duros cuestionamientos.

La actriz aprovechó la oportunidad para pedir respeto por los cuerpos de todas las personas, haciendo eco de las palabras de su madre, Angélica María, quien también ha defendido la positividad corporal.

“No se deben de meter con los cuerpos”, enfatizó la conductora ante las constantes preguntas de su dieta alimenticia. Solo se limitó a decir que mejor pregunten sobre su nuevo proyecto en televisión, el cual es exitoso.