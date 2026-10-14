Angélica Rivera contará su vida

Angélica Rivera ya está lista para contar su propia versión de la historia. La actriz, conocida como “La Gaviota”, anunció que Netflix prepara una serie autobiográfica sobre su vida, desde sus años de éxito en las telenovelas hasta su llegada a Los Pinos como esposa de Enrique Peña Nieto.

Su propia hija, Sofía Castro, será la encargada de interpretarla en la producción que llegará a la plataforma en 2027. “Contar mi historia desde mi esencia es un acto de libertad y valentía. Durante años fui un personaje en la conversación pública”, expresó Rivera, mediante un comunicado.

La famosa asegura que busca mostrar una faceta que el público no conoció durante su matrimonio con el expresidente, cuando dejó los melodramas para convertirse en primera dama de México. “Hoy, con esta serie, quiero mostrar a la mujer detrás de los titulares, con sus errores, sus miedos y su capacidad para reinventarse”, agregó.

Una tarea difícil

Sofía reconoció que ponerse en los zapatos de su mamá no será sencillo, especialmente porque deberá representar los momentos más delicados de su vida. “Interpretar a mi mamá en la etapa más compleja y vulnerable de su vida es un honor, una gran responsabilidad y el reto más grande de mi carrera”, confesó.

La producción estará a cargo de Pablo Cruz, productor de Luis Miguel: la serie, junto con Juana Blaya. Netflix adelantó que la historia mostrará cómo una estrella de televisión llegó al poder y tuvo que enfrentar retos y sacrificios que nunca imaginó. Por ahora, no hay fecha exacta de estreno ni título oficial.

La serie se promociona como “la historia íntima de cómo la estrella de televisión se convirtió en la primera dama, solo para descubrir que el verdadero papel de su vida se convertiría en sobrevivir a la maquinaria del poder”.