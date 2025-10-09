Angélica Vale desata polémica

La participación de Bad Bunny en el Super Bowl LX está generado todo tipo de reacciones en el mundo del espectáculo y sobre todo en la política, en un momento en el que Donald Trump ha emitido toda clase de opiniones contra la comunidad latina en medio de las deportaciones masivas de migrantes.

Sin embargo la controversia fue abordada recientemente por Angélica Vale, actriz que reside en Estados Unidos y quien emitió un arriesgado comentario que la puso en el ojo del huracán durante su programa en la estación Cali 93.9 de Los Ángeles que dejó a muchos de sus radioescuchas muy molestos y desconcertados.

Todo empezó como una charla sobre el esperado show de medio tiempo del Super Bowl LX, del que Bad Bunny será protagonista, pero terminó en una polémica migratoria y de clase social que muchos no dejaron pasar.

“No te preocupes, los boletos cuestan de cinco mil dólares para arriba. Ningún latino nos alcanza para ir, así que no vamos a estar. Lo vamos a disfrutar desde nuestra casa seguro”, afirmó.