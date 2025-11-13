Angélica Vale, ¿fue infiel?

Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic, aseguró que el divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón se debió a un desliz de la actriz con un bailarín de la obra Vaselina. “Según me dicen, Angélica Vale habría sido infiel a Otto, pues tendría una relación amorosa desde hace un año con un bailarín de la obra de teatro ‘Vaselina’”, fue el polémico mensaje que escribió la periodista en sus redes sociales.

Se desconoce la identidad del presunto “novio” de Vale y, según Chamonic, esta información quedó en secreto entre el matrimonio, que pactó no hablar de lo que sucedió. Agregó la periodista: “Según, por eso, el señor Otto decidió irse de la casa y tramitar el divorcio, en donde se pide no divulgar lo que sucedió entre Vale y el bailarín”.

En cuanto a los aspectos legales, Chamonic señaló que Otto Padrón se encuentra asesorado legalmente y advirtió que, si Angélica Vale no actúa con cautela, podría incluso perder el derecho a recibir manutención. Jacqueline Martínez destacó que Padrón solicitó que Vale cubra los gastos del proceso: “está pidiendo que todos los gastos de los abogados los pague Angélica. Lo más sensato es que si él pide el divorcio, se debería hacer cargo de los pagos”, dice en su comentario la periodista.

Tras 14 años de matrimonio, la actriz y cantante mexicana confirmó el lunes que enfrenta un proceso de divorcio iniciado por Otto Padrón. La hija de Angélica María explicó que la noticia la tomó por sorpresa, aunque reconoció que ambos estaban separados desde el mes de abril.