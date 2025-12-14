Angélica Vale habla de infidelidades

La separación de Angélica Vale y Otto Padrón continúa generando conversación. A más de un mes de que la actriz confirmara su divorcio tras 14 años de matrimonio, una nueva declaración volvió a poner su caso bajo el reflector.

En un espacio que suele dedicar a dar consejos, Angélica Vale habló sin rodeos sobre la herida que puede dejar encontrar mensajes comprometedores en el celular de una pareja. Aunque no mencionó directamente a su exesposo, muchos de sus seguidores vieron en sus palabras una relación inevitable con su reciente ruptura.

Fue en noviembre cuando Angélica Vale confirmó públicamente que Otto Padrón había iniciado el proceso legal. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, aunque la actriz aclaró que ambos ya llevaban varios meses separados antes de hacerlo oficial.

En redes sociales comenzaron a circular teorías de todo tipo como supuestas infidelidades, conflictos económicos, diferencias irreconciliables e incluso rumores de dinámicas de maltrato. Aunque ninguno de estos señalamientos fue confirmado, la atención mediática fue inmediata.

El nuevo capítulo de esta historia se dio en la sección “Ayúdame” de su programa de radio, donde Angélica Vale responde dudas enviadas por su audiencia. En esta ocasión, un seguidor relató que su esposa había encontrado conversaciones antiguas donde él coqueteaba con otra mujer, lo que derivó en una discusión que puso en riesgo su relación. La respuesta de Angélica fue directa, honesta y emocional: “Si esas conversaciones ya no te sirven de nada, bórralos. Como esposa o mujer te digo que duele encontrar esas cositas”.

La actriz subrayó que, aunque los mensajes sean viejos, el solo hecho de que sigan almacenados puede abrir heridas profundas: “Son mensajes que sí duelen... fíjate, yo no creo que le haya dolido las conversaciones sino que todavía las guarda”. Para Angélica Vale, la permanencia de esos recuerdos digitales no solo es una falta de cuidado emocional, sino un detonante innecesario de sufrimiento. Desde su perspectiva, si una relación pasada ya no tiene relevancia, tampoco deberían tenerla los rastros de esa historia.