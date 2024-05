La carrera de Angélica Vale atraviesa uno de sus mejores momentos: cada domingo forma parte del programa de televisión Juego de voces; musicalmente está enfocada en los conciertos que tiene al lado de su mamá, la actriz Angélica María, y recién el pasado fin de semana terminó funciones de Vaselina.

Por si esto fuera poco, prestó su voz para la película Amigos imaginarios que desde este miércoles puede verse en las salas de cine del país y donde comparte créditos con figuras como Yordi Rosado. “Estoy viviendo mi segundo aire porque quizá me alejé un poco para estar más con mi familia, algo que yo necesitaba como mujer y ser humano, pero que la vida me esté dando la oportunidad de regresar y hacerlo con todo es algo que me llena de satisfacción”, dice en entrevista.

El filme sigue la historia de una niña llamada Bea (Cailey Fleming) quien descubre que puede ver a los amigos imaginarios de las personas. En la ficción Vale interpreta a Blossom, una mariposa que usa un tutú rosa y que se define como un “alma vieja”, mientras que Yordi Rosado es un monstruo morado, alegre y tierno, llamado Blue; ambos son amigos imaginarios. En este marco, la comediante indica que ha sido muy fácil conectarse con su niña interior, destacando, precisamente, el papel que la imaginación tiene en su carrera como actriz.

“Me dedico a actuar y eso implica jugar cada vez que me subo a un escenario a ser alguien que no soy, a veces ser yo misma. Últimamente conecté más quizá porque estoy regresando a una ola de mucha chamba”, considera la famosa. “Los actores trabajamos con emociones, yo de pronto tengo que imaginar que mi marido tiene tres amantes, gracias a Dios nunca he vivido algo así, pero tengo que imaginarme cómo me sentiría si eso me pasara”.

Además del elenco de voces —que en inglés encabezan Steve Carell, Phoebe Waller-Bridge, Emily Blunt y Matt Damon—, el filme dirigido por John Krasinski incluye a actores como Ryan Reynolds, quien interpreta a Cal, el vecino de Bea que también puede ver a los Amigos imaginarios.