Angelina acompaña a su hija Zahara

Zahara, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, se graduó de la licenciatura en Psicología, el fin de semana, en una ceremonia que celebró junto a su famosa madre y otros familiares.

El evento tuvo lugar en el Spelman College, ubicado en Atlanta, donde la joven apareció con la tradicional toga y birrete negros. Angelina Jolie fue vista llegando al campus. Uno de los momentos que llamaron la atención, de acuerdo con medios, fue cuando Zahara subió al escenario para recoger su diploma, pues nuevamente decidió presentarse sin el apellido de su padre. Ante los asistentes fue anunciada como Zahara Marley Jolie, mientras que la ausencia de Brad Pitt también fue evidente.

Diferencias

Tras lo ocurrido, una fuente declaró a Page Six que lamentaban que el festejo se viera opacado por “indirectas hacia un padre que ya ha estado separado de su familia”.

Desde la ruptura de Pitt y Jolie en 2016, tras más de una década juntos, los seis hijos de la expareja han mantenido distancia con el actor. Incluso, varios de ellos han dejado de utilizar el apellido Pitt tanto en temas escolares como en proyectos relacionados con la industria del entretenimiento.

Shiloh, la primera hija biológica de ambos, eliminó legalmente el apellido de su padre en 2024, una decisión que, según diversos reportes, habría dejado “devastado” al protagonista de Fight Club. Aunque ahora parece enfocada por completo en su formación académica, Zahara anteriormente participó en algunos proyectos vinculados a la moda y el entretenimiento.

En 2019 colaboró con el joyero Robert Procop para lanzar su propia línea de joyería, llamada Zahara Collection, la cual se comercializó en tiendas de Estados Unidos y Australia. Además, ha participado en trabajos de doblaje para producciones cinematográficas.