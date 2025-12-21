Angelina Jolie muestra sus heridas

Angelina Jolie es la figura central de la primera portada de Time France, donde muestra por primera vez las cicatrices de la doble mastectomía preventiva a la que se sometió en 2013.

Prevención

“Comparto estas cicatrices con muchas mujeres a las que quiero”, afirma. “Siempre me emociona ver cuando otras mujeres comparten las suyas”.

La actriz, de 50 años, decidió hacer pública su historia como parte de un mensaje más amplio sobre prevención, salud mamaria y acceso a la información médica.

Factor genético

Su caso fue uno de los más conocidos cuando reveló que era portadora del gen BRCA1, una mutación genética que eleva de forma considerable el riesgo de desarrollar cáncer de mama y ovario. Su decisión estuvo marcada también por su historia familiar: su madre y su abuela murieron a causa del cáncer.

Dos años después de la mastectomía, en 2015, Jolie también se sometió a una extirpación preventiva de ovarios y trompas de Falopio, reforzando su postura a favor de la detección temprana y la medicina preventiva.

Cine

La aparición en Time no es casual, coincide con el lanzamiento de la revista en Francia y la promoción de su nueva película, Couture, donde Jolie interpreta a una cineasta diagnosticada con cáncer de mama.