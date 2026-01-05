Angelina visita frontera de Gaza

La actriz estadunidense Angelina Jolie visitó el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, que conecta Egipto con la Franja de Gaza, con el objetivo de conocer de primera mano la situación humanitaria que enfrentan los palestinos afectados por el conflicto con Israel. De acuerdo con reportes de medios egipcios, israelíes y periodistas de la AFP, la famosa acudió para observar las condiciones en las que se encuentran los palestinos trasladados a Egipto para recibir atención médica, así como el proceso de ingreso de ayuda humanitaria hacia el enclave.

Durante su recorrido, Jolie sostuvo conversaciones con autoridades locales, representantes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, además de dialogar con conductores de camiones encargados de transportar alimentos, combustible y suministros médicos con destino a Gaza.

Diversos organismos internacionales han denunciado que la ayuda humanitaria que logra ingresar a la Franja sigue siendo insuficiente, debido al bloqueo impuesto por Israel, pese a los compromisos establecidos en el acuerdo de alto el fuego para aumentar el flujo de asistencia.

La actriz ha mantenido una postura activa en temas humanitarios a lo largo de su carrera. Durante más de dos décadas colaboró con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y fungió como enviada especial del organismo entre 2012 y 2022.

A lo largo de ese periodo, Jolie hizo más de 60 misiones en distintas regiones del mundo, utilizando su proyección internacional para visibilizar la situación de personas refugiadas y desplazadas por conflictos armados y crisis humanitarias.

La reapertura del paso fronterizo de Rafah, una de las principales vías para el ingreso de ayuda a Gaza, continúa sin autorización por parte de Israel, pese a los llamados de la ONU y organizaciones humanitarias desde la entrada en vigor del alto el fuego.

Desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, el número de víctimas mortales en la Franja de Gaza supera las 71 mil personas, de acuerdo con cifras del Ministerio de Sanidad gazatí.