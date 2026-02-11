Angelique Boyer debutará en el cine

La actriz Angelique Boyer vive un gran momento, mientras la telenovela Doménica Montero se mantiene en el primer lugar de audiencia en México y Estados Unidos, la famosa anunció su debut en el cine.

“Las primeras veces de lo que sea me parecen un regalo inmenso, sentir esa alegría profunda de estar exactamente donde tengo que estar. Se viene algo muy especial... tengo el corazón lleno y unas ganas enormes de ver la respuesta del público en pantalla grande”, anunció Boyer en Instagram, al pie de unas fotos en una sala de cine.

Su primera vez en la pantalla será con Socias por accidente, una comedia de enredos donde compartirá créditos con Bárbara de Regil y Diego Klein. La película llegará a las salas el 12 de marzo, bajo la distribución de Videocine.

Colegas y amigos como Maite Perroni, Grettel Valdez, Verónica Jaspeado, Jessica Coch y Sebastian Rulli, su pareja, le dejaron mensajes de apoyo y aplausos por este nuevo paso en su carrera.