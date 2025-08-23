Angelique Boyer revive a Teresa

El fenómeno Teresa sigue vivo. Este 2025 se cumplen 15 años del estreno de la telenovela y Angelique Boyer decidió celebrarlo con un homenaje.

La actriz compartió en sus redes un video con las frases más icónicas de su personaje, mientras sonaba de fondo el tema interpretado por Aarón Díaz, quien dio vida a Mariano en la historia. “¡Ay, Teresa! A 15 años de este proyecto que me cambió la vida… ¿se acuerdan de esas frases que se quedaron para siempre? ¿Cuál es su preferida? Gracias por tanto amor a esta historia”, escribió. Y compartió las líneas más recordadas que hicieron historia, entre estas: “Odio ser pobre, lo odio, lo odio”.

El homenaje desató una ola de reacciones y videos de fans recreando las escenas más memorables, lo que llevó a Boyer a publicar un nuevo montaje con las mejores imitaciones. “Lo icónico lo hacen ustedes. Gracias por seguir recordando a Teresa con tanto cariño, después de 15 años. Este personaje vive gracias a ustedes”, escribió.

Además, trascendió que Televisa ya habría dado luz verde a la secuela, en formato de serie, según contó la cuenta especializada El Rey Tocinoma MX.