Aniela celebra sus dos añitos

Con mucha alegría y ternura, la pequeña festejó su segundo cumpleaños con una divertida fiesta inspirada en René, rodeada del cariño de familiares y amigos. La festejada disfrutó junto a sus seres queridos quienes se reunieron para acompañarla en esta fecha tan significativa y celebrar juntos sus primeros dos años de vida, compartiendo abrazos, fotografías y buenos deseos para esta nueva etapa. Sin duda, fue una ocasión llena de amor que dejó hermosos recuerdos para Aniela y toda su familia