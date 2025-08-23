Animales que te sorprenderán

El río Amazonas es un sistema de agua dulce de superlativos: es el río más largo del mundo, superando al Nilo por 140 kilómetros, y el más grande por flujo de agua (capaz de emitir hasta 12 540 millones de metros cúbicos de agua por minuto en épocas de aguas altas).

Además, es hogar de una amplia biodiversidad que va desde especies acuáticas hasta aves que sobrevuelan el afluente. Concretamente, el río Amazonas alberga “más megafauna acuática que cualquier otro lugar de la Tierra”, asegura The Nature Conservancy (TNC), una organización ambiental global sin ánimo de lucro.

Pirarucú (Arapaima gigas)

También conocido como paiche, piraurucú o arapaima es un pez que come insectos, otros peces, anfibios e incluso aves acuáticas, entre otros, señala la Fundación Amazonía Sostenible, una organización civil sin fines de lucro que trabaja por el desarrollo sostenible de la Amazonía.

Es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. De acuerdo con una ficha informativa de National Geographic, comúnmente miden alrededor de 1.8 metros de largo y pesan 90 kilos, aunque se han reportado ejemplares de hasta 4.6 metros de largo y 200 kilos.

Además del pirarucú, en el río Amazonas nadan al menos otras 2500 especies de peces, según la Enciclopedia Britannica.

Caimán negro (Melanosuchus niger)

El yacaré negro es considerado el caimán más grande de Sudamérica y puede alcanzar más de 4 metros y pesar 400 kilos, aunque se han encontrado ejemplares más grandes, explica Gustavo Figueiroa, biólogo brasileño especializado en Gestión y Conservación de la Fauna, en un artículo de National Geographic sobre el animal.

Tal como explica el experto, se encuentra en la cima de la cadena y hasta puede alimentarse de jaguares y anacondas. El Melanosuchus niger es conocido por ser el mayor depredador de la cuenca del río Amazonas, además de ser el miembro más grande de la familia Alligatoridae.

Manatí amazónico (Trichechus inunguis)

El manatí amazónico o lamantino amazónico es un mamífero herbívoro endémico de la cuenca amazónica. “Se distribuye a lo largo de la mayor parte de la cuenca del río Amazonas, en sistemas fluviales y lacustres, desde sus cabeceras en Colombia, Ecuador y Perú hasta la desembocadura del Amazonas en Brasil”, detalla la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Se trata de un animal solitario totalmente acuático, aunque saca sus aberturas nasales para respirar cada 4 minutos. Inicialmente fue descrito como “una curiosa combinación de un hipopótamo y una foca”, señala Wildlife Conservation Society Ecuador, una organización de conservación fundada en 1895.

Terecay (Podocnemis unifilis)

Conocida como terecay, peta de río o taricaya, es una especie de tortuga nativa de la cuenca del río Amazonas. Descansa en las riberas y en las tranquilas aguas de grandes ríos y arroyos, indica el Instituto Smithsonian de Biología de la Conservación, una unidad del Instituto Smithsonian de Estados Unidos que se esfuerza por salvar especies silvestres de la extinción.

Esta especie de reptil puede vivir hasta 70 años y es reconocible por su caparazón oscuro y abovedado. Los ejemplares jóvenes presentan manchas amarillas visibles en la cabeza que se reducen a medida que crecen; aunque los machos conservan algunas de estas marcas, las hembras las pierden por completo al crecer.

Anaconda verde (Eunectes murinus)

Se trata de una serpiente acuática de hábitos nocturnos que tiene mayor actividad durante el final del día, señala la UICN. También es conocida por ser la serpiente más pesada del mundo: las hembras tienen una masa corporal mayor que los machos y pueden pesar hasta 250 kilos.

Los ejemplares de la Eunectes murinus no son venenosos y matan a sus presas mediante la constricción; es decir, enroscan su cuerpo alrededor de la víctima y aplican una intensa fuerza muscular que provoca un colapso circulatorio.