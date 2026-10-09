Anne Carson gana el Nobel de Literatura

Anne Carson, la escritora canadiense que ha sido galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2026, “por su obra audaz e ingeniosa que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”, centró casi toda su obra, en la intersección entre la fascinación del filólogo por las palabras y el anhelo del poeta por darle nuevos significados.

La autora canadiense es considerada como la heredera de la poeta Safo, no solo por su gran interés, estudio e inspiración que ha tomado de la cultura helénica, sino también por la vena feminista en sus obras poéticas. Su poesía es definida como una obra de gran belleza, pero también por su gran carga de ironía desde la que también refleja el mundo actual.

Semblanza

Nacida en 1950 en Toronto, Canadá, Carson es poeta, ensayista, traductora y profesora de literatura clásica y comparada. Ha compaginado la poesía con la traducción y la docencia en diversas universidades. En 1981 publicó su tesis doctoral en Estudios Clásicos bajo el título Odi et Amo Ergo Sum, un trabajo que ha sido fundamental en su trayectoria profesional.

Ella misma ha identificado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra literaria. Aunque es una poeta canadiense en lengua inglesa, es considerada una de las escritoras herederas de Safo y una apasionada del mundo clásico grecolatino y también una de las escritoras más exquisitas y eruditas de la literatura contemporánea.

Sus traducciones del griego clásico son obras en sí mismas, destaca especialmente su interpretación de los fragmentos poéticos de Safo, If not, Winter; así como sus traducciones de tragedias como Electra y Antígona, de Sófocles, y Las Bacantes, de Eurípides.

Formada en Lenguas Clásicas en Canadá y Escocia y se ha desempeñado como profesora en la Universidad de Michigan, NYU, Princeton y McGill. El mundo clásico cruza toda la obra literaria de Carson. Es reconocida desde hace muchos años por la crítica literaria como la poeta viva más importante de las letras anglosajonas.

Entre sus libros personales destacan La belleza del marido. Un ensayo narrativo en 29 tangos; Nox, que es concebido como uno de los libros más bellos y profundos y que nació tras enfrentar la muerte de su hermano, a quien no había visto en 25 años, y Float.

Otros premios

En 2020, Carson recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras, según el jurado, “desde el estudio del mundo grecolatino ha construido una poética innovadora donde la vitalidad del gran pensamiento clásico funciona a la manera de un mapa que invita a dilucidar las complejidades del momento actual”.

Anne Carson estuvo por primera vez en México en abril de 2023, en donde sostuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad de Monterrey (UDEM), después estuvo en Coahuila para recibir el Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española, que otorga el gobierno de Coahuila, que le había sido concedido en 2019 pero por la pandemia no pudo acudir.

La Academia Sueca señala que, a lo largo de toda su trayectoria como autora, Carson explora con delicadeza las posibilidades de la escritura, un proceso en el que el boceto literario ha adquirido un valor especial para ella. Y destaca sus colaboraciones con artistas visuales, coreógrafos, directores de ópera y teatro demuestran la libertad con la que se relaciona con las expectativas y las normas literarias. “Es en esto en lo que se basa la extraordinaria importancia que su obra, desde la década de 1990, ha tenido para el panorama artístico y literario internacional”, señala la Academia que hoy le concedió el máximo galardón de las letras a Anne Carson, una escritora que era una de las candidatas al Nobel desde hace varios años.