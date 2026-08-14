Anne Hathaway responde a críticas

Hathaway deslumbró en varias alfombras rojas con su avanzado embarazo, la actriz de 43 años llegó hace al estreno de The end of Oak Street hace un par de días en los estudios de Warner Bros. y aunque muchos elogiaron su barriguita, otros cuestionaron si su pancita era real.

Hathaway respondió con humor a las especulaciones y en Instagram publicó un video en el que mostró parte de su preparación y traslado hacia la alfombra roja de The end of Oak Street, cinta que protagoniza junto a Ewan McGregor.

En la publicación, Hathaway aprovechó para responder a quienes aseguran que su embarazo es falso. “Pelo falso, bulto real”, escribió la famosa, dejando claro que es auténtico.

Las especulaciones surgieron después de que Hathaway luciera su vientre al descubierto durante el estreno mundial de la cinta, el domingo 9 de agosto en Los Ángeles. La actriz utilizó un top corto de seda y jeans de tiro bajo que dejaron visible su pancita.