Anne Hathaway y su estilo gótico

El sábado 4 de octubre Balenciaga presentó su colección prêt-à-porter para la temporada primavera-verano 2026 en la Semana de la Moda de París. El encuentro fue uno de los más esperados de la Fashion Week porque se trató del debut de Pierpaolo Piccioli (anteriormente en Valentino) como director creativo, sucesor de Demna Gvasalia, quien ahora dirige en Gucci.

En primera fila estuvieron varias celebridades como Georgina Rodríguez, Isabelle Huppert -embajadora de la casa de moda-, Meghan Markle, Philippine Leroy-Beaulieu (“Emily en París”) y Simon Ashley (“Bridgerton”). La actriz Anne Hathaway, figura recurrente en desfiles de moda, imagen de diferentes marcas de lujo y todo un icono de estilo, se robó la atención con un look de estilo gótico elegante.

Atuendo

La actriz Anne Hathaway lució un total black de estilo gótico en el desfile debut de Pierpaolo Piccioli, una mezcla de audacia, modernidad y elegancia. Usó una playera con el nombre de la marca Balenciaga destacado, tanto adelante como en la parte posterior.

Pero no se trata de una pieza común. La actriz de El diablo viste a la moda llevó la playera con más estilo: corta en la parte de adelante y con una cola larga que le aportó un aire dramático y, a la vez, elegante. La lució con unos pantalones negros de vestir de pernera holgada y con zapatos puntiagudos de tacón.