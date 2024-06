Año Dual México-Brasil queda a deber

Hace seis meses se anunció el Año Dual México-Brasil para celebrar el 190º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. La idea era conformar “un extenso programa de actividades culturales en las áreas de cine, literatura, música, enseñanza de idiomas, gastronomía, artes visuales y artes plásticas, así como diálogos binacionales sobre temáticas e iniciativas de interés común”.

La realidad es que se ha programado apenas un puñado de actividades culturales a lo largo del año y las que vendrán estarán concentradas en el programa que Brasil traerá al Festival Internacional Cervantino (FIC), como país invitado, con cerca de 20 espectáculos, los cuales serán anunciados en la segunda semana de julio, con la participación de 200 artistas brasileños en Guanajuato.

A esto se sumará la presentación que dará el guitarrista brasileño Yamandu Costa, en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), el envío a Brasil de la réplica de una estela maya y la apertura de la exposición Modular Ocular de Cisco Jiménez en el espacio cultural Alfonso Reyes, en Brasilia, organizada por la embajada. Sin embargo, las autoridades de México no contemplaron una presencia equitativa con artistas mexicanos en Brasil.

En entrevista, Mariana Aymerich Ordóñez, directora de Promoción y Festivales Culturales y del FIC, aseguró que la ausencia de creadores mexicanos en Brasil se debe a los tiempos políticos. “Estoy convencida de que eso obedece al momento político que está viviendo México, estamos en cierre de administración, me imagino que por eso no hay ese despliegue de artistas”, comentó.

Sin embargo, luego intentó matizar: “En lo que me ha tocado estar a cargo de la oficina internacional (desde enero de 2023), es que cuando se celebran los años duales nos toca, en México, promover y difundir las actividades del país, pero no me ha tocado que sea de ida y vuelta, solo lo que se presenta aquí junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores”.