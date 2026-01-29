Años de Cultura une a México y Qatar

Qatar y México apuestan por conectar a las naciones a través del diseño. El país árabe, con su programa Años de Cultura, recibe a México y Canadá como invitados de honor en un intercambio cultural este 2026.

El encuentro entre México y Qatar comenzó este mes con el Festival Internacional de Gastronomía de Qatar, en el que participaron chefs mexicanos como Lupita Vidal, como representante de la cocina de Tabasco. Sin embargo, el diseño mexicano será parte central del intercambio y se exhibirá en dos de los museos más importantes de Qatar.

Mal Lawal es una exposición en la que se unirán colecciones privadas de indumentaria y textiles de México y Qatar, y que estará en el Museo Nacional de Qatar. Mientras que en el Museo de Arte Islámico se mostrará el trabajo del diseñador mexicano Fernando Laposse, cuya práctica se enfoca en colaboración con comunidades indígenas y en el uso de materiales sustentables.

Además se llevará a cabo una residencia Qatar-México llamada Design in Dialogue; las creaciones que resulten se exhibirán en Mexico Design Week y después viajará a la Bienal de Design Doha. “Esta iniciativa contribuye a convertir a la cultura en un lenguaje en común que trasciende las fronteras y abre horizontes más amplios de acercamiento y entendimiento entre las sociedades”, dijo en conferencia Abdulaziz Al-Mulla, encargado de Negocios en la Embajada del Estado de Qatar en México, quien agregó con la cultura, las artes y la educación, las naciones pueden compartir valores y diversidad.

Mohammed Al Kuwari, asesor para América Latina de Años de Cultura y exembajador de Qatar en México, recordó que Años de Cultura surgió en 2012 con el objetivo de acercar a las personas a través del intercambio cultural y usar la cultura “como puente entre sociedades”, con el fin de que estas alianzas sean duraderas.