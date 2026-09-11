Años de trabajo en Amor y rabia

El dramaturgo y director de teatro David Olguín (Ciudad de México, 1963) reunió cuatro décadas de trabajo no publicado en Amor y rabia, dos tomos de mil 200 páginas editados por Ediciones La Rana de la Secretaría de Cultura de Guanajuato, una compilación de 24 obras escritas entre 1984 y 2023.

El proyecto surgió por iniciativa de Juan Manuel García Belmonte (León, Guanajuato, 1973) director, dramaturgo y periodista de artes escénicas, a quien “le debo la posibilidad de publicar este libro con la editorial La Rana, cuya editora es Katia Nilo Fernández”, cuenta Olguín, en entrevista, y recuerda que todo empezó en 2023, cuando la Universidad de Guanajuato le otorgó el Quinto Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura.

En Guanajuato “se enteraron por Juan Manuel García Belmonte de que yo tenía mucho material inédito. Juan Manuel me pidió que ordenara el material y viéramos la posibilidad de publicarlo”.

Época

El libro abarca desde la que Olguín considera su primera obra de teatro —“El silencio”, escrita cuando fue alumno de Ludwik Margules en el Centro Universitario de Teatro— hasta “La nostalgia”, estrenada en El Milagro hace apenas un par de años.

La mayoría de los textos compilados fueron ya representados: “Todo el material es inédito, pero en sentido estricto son ocho los textos inéditos y no representados. Es un proyecto muy vasto, estamos hablando de cerca de mil 300 páginas en un libro profusamente ilustrado con fotografías de las puestas en escena, de tal suerte que también se vuelven una memoria de la actividad de un dramaturgo y director”.

Abunda también en que es el testimonio de una trayectoria en la que ha habido artistas, casi cómplices, con los que Olguín ha trabajado desde muy joven, como Manuel Poncelis y Laura Almela. Estas más de mil páginas que conforman el libro equivalen a la mitad de la producción del teatro de Olguín, cuya obra se encuentra en Ediciones el Milagro, la UNAM, Teatro Sin Paredes y varios institutos de cultura.

No obstante, el hecho de que sean obras inéditas no resta importancia a ninguna: Amor y rabia compila algunos de los textos más significativos de Olguín, como La belleza, La nostalgia, México 68 y La balada de las cosas perdidas, dirigida por Luis de Tavira.

“Textos que me parecen muy importantes dentro de mi obra. Por algunos de ellos se me ha distinguido como dramaturgo, pero habían permanecido inéditos en la medida en la que seguía produciendo o mi trabajo estaba más en la escena. Existen otros donde, al no haber producción, se quedaron prácticamente guardados en la computadora”, añade.

Una de estas obras, Cáncer, fue escrita para la actriz Rosario Zúñiga, cuyo deceso en 2023 hizo que Olguín no quisiera tocar el texto desde entonces. Cuatro obras, por ejemplo, fueron escritas especialmente para gente que se iba a graduar de escuelas profesionales que invitaron a colaborar a Olguín.