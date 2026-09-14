Antonio Chan May gana premio

El Centro Cultural Tijuana (Cecut) anunció que el ganador del Premio de Cuento en Lenguas Originarias Tetseebo 2026, Edición Literatura Infantil, es el maestro Gener Antonio Chan May.

En esta sexta edición de Tetseebo, el jurado estuvo integrado por Pamela Ruiz Arias, actriz y escritora, ganadora del Premio Estatal de Literatura Baja California (2018) en la categoría dramaturgia para niños; Valeriano Santos Castro, maestro de lengua náhuatl, y Tiburcio Pérez Castro, maestro de educación indígena.

Resolución

El pasado 28 de agosto, por medio de una reunión virtual grabada, Pamela Ruiz, Valeriano Santos y Tiburcio Pérez Castro, de entre las obras participantes de la convocatoria Tetseebo 2026, dictaminaron que el premio sería para U Tsikbalilo’ob in Chiich. Consejas de la abuela, con el seudónimo “Uyáabilxnuuk”, en lengua maya yucateca.

Este trabajo, a juicio de estas tres personalidades, “aborda tres relatos breves que tratan sobre cuestiones de la vida comunitaria como la tradición oral; conocimientos que se van transmitiendo de generación en generación para poder interpretar la naturaleza, leer el cielo, las plantas, el canto de las aves”.

“Se hace mención sobre los mayores o ancianos, quienes trasmiten estos conocimientos y valores. Se recurre al pensamiento mágico para resolver los problemas, con personajes con poderes sobrenaturales como el Señor de la Milpa. Y se abordan temas como la discriminación por cuestiones del color de la piel y la poca sensibilidad de los seres humanos para respetar la vida de la fauna y flora local”, indicaron los jueces.