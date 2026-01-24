Antonio García, orgullo latino

“Siempre es muy bonito que te reconozcan tus colegas, es bastante alimentador al ego”, dice feliz del otro lado del teléfono José Antonio García, el sonidista mexicano nominado al Óscar por su labor en Una batalla tras otra. “La verdad es que sí nos quedó muy lírica, el sonido es espectacular”, añade entre risas.

García ya sabe lo que es buscar el premio de la Academia: ya estuvo por Argo, de Ben Affleck y Roma, de Alfonso Cuarón.

Trama

En Una batalla tras otra, disponible en HBO Max, se cuenta la historia de exguerrillero que es obligado a regresar a ese mundo. Hay explosiones, persecuciones, los personajes salen y entran de lugares, hay escenas con varios de ellos y otras caminando.

García fue el responsable de que los diálogos salieran lo más limpio posibles. “Ahora en esta estuvo bastante ruda la chinga, estábamos en lugares inaccesibles, en donde las condiciones estaban complicadas, en el desierto por ejemplo. Fue intenso, pero inspirador. Todo el dinero que le dieron al director está en la película, nada de sillas (especiales) para los actores o cosas así) y siendo una ‘road movie’?, pues es un lingote”, explica. Por el Óscar el trabajo de García se medirá con F1, con la que ya se enfrentó en los Critics Choice; Frankenstein, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro; Pecadores y Sirat.

García ha sido reclutado para cintas como Super Agente 86, El solista, Los juegos del hambre, Zully: hazaña en el Hudson y Avengers.