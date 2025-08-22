Antonio Trejo, listo para la acción

Después de interpretar a un pandillero que ambiciona el poder en la cuarta temporada de la serie Rosario Tijeras, y después actuar como sospechoso de un delito en Lotería del crimen, Antonio Trejo considera que siempre está listo para la acción.

El actor mexicano dice estar encantado con el género donde se lleva la adrenalina al máximo, aunque dice que en el caso de las llamadas “narcoseries”, como en las películas de Marvel, hay un cansancio del público hacia el tema. “Pero esto lleva a que los guionistas en las historias busquen un equilibrio entre acciones y consecuencias de los personajes para no hacer una apología al crimen, como en mi personaje Chesco, cuya ambición tendrá consecuencias”, señala.

El famoso reveló que grabar al lado de Luis Fernando Peña y sus colegas que conforman al grupo de Los Cholos se volvió divertido y eso les ayudó a trabajar en las escenas donde había más presión.

Por otra parte, Trejo dio vida en la serie Lotería del crimen a un danzante prehispánico sospechoso de un crimen ritual, “y retomamos el personaje de Crispín para la segunda temporada de ‘Como agua para chocolate’”, adelantó.