Anuel AA responde a Karol G

Hace unos días se filtró un fragmento del documental Mañana fue bonito, de Karol G, donde reveló que su pasada relación con Anuel AA fue tóxica. Ante esto, el cantante contestó y no muy entusiasmado.

“En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y sentía que como que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza. Yo sí sentía que era algo como, de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno lo que está haciendo es sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir, y era una pesadilla, fue un infierno”, dice Karol G.

Para sorpresa, Anuel AA ya respondió a la “Bichota”, en una entrevista que sostuvo con un canal de Youtube. “Me ha escrito todo el mundo, pero no he visto nada. Si estuve con ella y duré todo ese tiempo, no tengo nada que decir. Una mujer hablando de un hombre es normal. Pero un hombre hablando de una mujer, ¡que le pongan las tetas!”, respondió tajante el famoso reguetonero.

El documental sigue a Karol G en la planificación y desarrollo de su gira Mañana Será Bonito, que la llevó a recorrer ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica. El material se estrenará el próximo 8 de mayo por Netflix.