Anuncia ITAC cartelera

Desde la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero, la directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura Gabriela Abarca Flores, junto al maestro Juan Ramón Álvarez, encargado de la coordinación de la cultura zoque, dieron a conocer la serie de eventos culturales que tendrán durante las siguientes semanas.

Libros

Entre ellas resalta la Feria Municipal del Libro que se realizará en la explanada del parque Central de Tuxtla Gutiérrez el próximo 12 y 13 de noviembre. Dentro de esta actividad se tendrá la presentación de libros como ¿Papá es un pez? de Damaris Disner; Érase, cuentitos para David de Maribeyner Morales Velázquez, las antología Constelaciones Sonoras, En el minuto exacto, Fiesta de la memoria, Antología de mis poemas de Fernando Trejo, así como Escarceos, La dulce inquietud del verso y Cuentos Jeringonzos y otras hormigas de Raymundo Zenteno.

Asimismo se tendrán presentaciones de obras de teatro, música de marimba e intervenciones musicales de jazz.

Pan

En otro momento, también informaron que el próximo 17 de noviembre llevarán a cabo una edición más del Festival del Pan Tuxtleco.

De acuerdo a Juan Ramón Álvarez, la actividad se desarrollará en el parque Santo Domingo, ubicado entre la 1ra Norte y esquina con 2da Poniente. En el evento, las personas podrán encontrar una expo de venta de panes con la participación de diversas panaderías tradicionales de la capital del estado. El Festival del Pan Tuxtleco tendrá lugar el 17 de noviembre, de 16 a 20 horas con la exponenta de panes, bebidas calientes, conferencias, ballet folclórico y marimba en vivo.

En tanto, con la presencia de Gabriela D’ Amico, directora del Instituto Municipal de la Juventud (INJUVE) se revelaron algunos detalles de la próxima edición del ¡Que viva del Rock!, el cual se efectuará el próximo 21 de noviembre en la calzada de las Personas Ilustres y se contará con la participación de bandas como Blutmond, Ashes of Velvet, Bunny Cake y Solo Braulio.

Resaltaron que para la mayoría de los eventos, la entrada es gratuita.