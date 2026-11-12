Anuncia nueva temporada del Ciclo sin fin

El director de la compañía teatral La Cuarta Pared, José Inés Estrada acompañado de un grupo de actores dio a conocer los detalles de la nueva temporada de El Ciclo Sin Fin, un Tributo al Rey León.

Compartió que la puesta en escena se presentará el próximo viernes 13 y sábado 14 de noviembre a las 18:30 horas; mientras el domingo se tendrá una matinée a partir de las 11 horas. Destacó que el público podrá ver un montaje con más de 26 actores en escena, arropados por una escenografía creada con talento 100 % chiapaneco.

Precisó que los boletos ya se encuentra a la venta a través de la boletera Fan Access, tanto en su sitio web como en su espacio físico en Plaza Galerías. Adelantó que los precios van desde los 330 pesos a los 280 pesos para acceso general.

Casting

José Inés Estrada compartió que debido a que tuvieron dos bajas en el elenco de la primera temporada, el grupo teatral decidió realizar un casting a mediados de noviembre para encontrar nuevas voces, mismas que tendrán su debut este fin semana.

Al respecto, Carol, quien se suma al elenco, expresó que es muy grato ser parte de este proyecto, ya que se presenta una historia muy linda con la cual muchos crecieron. En tanto Pablo, quien también debutará este viernes, afirmó que la experiencia en el casting fue única y que no se esperaba tener dicha experiencia. Resaltó que no se esperaba quedarse con dicho papel.

Manuel Cruz, quien da vida al villano de la historia, lanzó una invitación dirigida a toda la familia que quiera vivir una experiencia diferente con lo que respecta al teatro en Chiapas. “Esta es una puesta en escena de mucho trabajo de por medio y con mucha dedicación, pero sobre todo con un alto nivel de exigencia para entregar un producto bien elaborado y con un alto sentido de compromiso”.

Finalmente invitaron a apoyar el teatro chiapaneco.