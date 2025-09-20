Anuncia relevos en recintos museísticos

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) dio a conocer los nombres de quienes ocuparán la dirección de cinco de sus recintos museísticos. Los nuevos funcionarios, que fueron revelados en un comunicado, tomarán sus cargos a partir de la primera quincena de octubre, detalló el instituto.

María del Sol Argüelles tomará la dirección del Museo de Arte Moderno (MAM), sustituyendo a Natalia Pollak, quien fue nombrada recientemente directora de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex.

Valeria Macías será la directora del Museo Carrillo Gil, en sustitución de María del Sol Argüelles.

Por su parte, Paola Santo Coy llegará a la dirección de la Sala de Arte Público Siqueiros y La Tallera, reemplazando al curador Willy Kautz, quien estuvo al frente de ambos recintos desde 2019.

Y, por último, Luis Orozco encabezará el Ex Teresa Arte Actual, recinto de arte contemporáneo, que estuvo a cargo de Valeria Macías desde el año 2022. “El INBAL expresa su agradecimiento y reconocimiento al trabajo realizado por Natalia Pollak y Willy Kautz al frente del Museo de Arte Moderno y la Sala de Arte Público Siqueiros – La Tallera desde el 2019, quienes concluyen sus encargos para emprender nuevos compromisos laborales”, destacó.