Rels B no deja de ser una sensación y ante la alta demanda que ha habido para sus conciertos, el cantante anunció una segunda fecha en Ciudad de México.

Los conciertos prometen estar llenos de sorpresas y ser una gran experiencia para cada asistente que desea ver al artista español en los escenarios mexicanos.

El fenómeno de la música urbana española, Rels B, ha generado gran expectativa entre sus seguidores con el anuncio de su gira por México. Tras el éxito de su primera fecha programada en el Palacio de los Deportes, al agotarse los boletos en la preventa. El famoso ha decidido sumar un segundo concierto en la Ciudad de México debido a la abrumadora demanda de boletos.

El segundo concierto será el día 5 de septiembre en el Palacio de los Deportes, así que no te puedes perder la oportunidad de ir a ver a Rels B. Contará con la preventa Citibanamex, única para clientes de este banco, hoy 28 de noviembre a las 11:00 a.m. Mientras que la venta general ocurrirá el 29 de noviembre a las 11:00 a.m. Ambas ventas directamente por Ticketmaster.