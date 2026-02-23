Anuncian 400 Casas Comunitarias

El director de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (Ucuvi), el antropólogo Diego Prieto Hernández, informó que pronto comenzarán a operar 400 Casas Comunitarias de Lenguas Indígenas, las cuales servirán de punto de encuentro, difusión y aprendizaje de lenguas originarias en zonas donde estos idiomas se encuentren en riesgo de desaparecer.

El anuncio se hizo tras la develación del billete de Lotería dedicado al Día Internacional de la Lengua Materna. A la ceremonia, efectuada en el Museo Nacional de las Culturas Populares, en Coyoacán, acudieron también la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón; Alma Rosa Galicia, encargada de despacho del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali); Irla Elida Vargas, intérprete de náhuatl, y Emilio Montemayor, director del recinto. “Las lenguas se mantienen vivas mediante su uso, y esto es principalmente en los hogares; claro que las escuelas también ayudan, pero es con la familia donde más se aprende. Durante mucho tiempo no se enseñaban en instituciones pero ahora que ya se está implementando un plan intercultural, estamos avanzando, pues aún hay retos; por ejemplo, cuando mandamos a un maestro a una zona indígena, tal vez sepan alguna lengua, pero en ocasiones no es la que se habla en ese lugar”, explicó el antropólogo.

Actualmente, los Calis se localizarán en estados en los que se implementaron planes de justicia y desarrollo regional para pueblos originarios y en las 23 zonas donde se hablan lenguas en riesgo o peligro extremo de desaparecer, como el kumiau ayapaneco, el ixcateco y el tlahuica.

En total se distribuirán inicialmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco.