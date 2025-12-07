Anuncian actividades decembrinas

La Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través del programa Cultura Comunitaria, invita a disfrutar dos jornadas decembrinas en la Ciudad de México. La primera tendrá lugar en la Ex Fábrica de Pólvora, donde el público podrá vivir la pastorela tradicional que presentarán la Compañía Teatral Nadieshda y el Ballet Folklórico Corazón de México.

Esta puesta en escena, que se realizará el domingo 7 de diciembre, de 10:30 a 11:30 horas, en la Ex Fábrica de Pólvora, recupera el humor, la música y la teatralidad característica de las pastorelas. La Ex Fábrica de Pólvora se encuentra en avenida Vasco de Quiroga, acceso por Bandera Nacional, en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec.

La celebración continuará el sábado 13 de diciembre, de 11:00 a 18:00 horas, con la Posada Comunitaria en el Pabellón de Cultura Comunitaria, un espacio dedicado a la participación cultural, la convivencia y el aprendizaje colectivo. A lo largo de la jornada habrá música, presentaciones escénicas, muestras creativas y actividades para todas las edades que fomentan el encuentro intergeneracional y el disfrute de las tradiciones.

Programación

En el Foro El Ombligo de la Luna, el público podrá disfrutar un concierto festivo a cargo de la Orquesta Comunitaria de los Pinos, así como la Muestra Comunitaria de los Semilleros de Oficios Culturales.

De igual forma, a las 13:30 horas, se ofrecerá un concierto de Ampersan, agrupación integrada por Zindu Cano y Kevin García, conocidos por integrar elementos de rock, electrónica y música tradicional en un estilo propio y ecléctico. Su propuesta celebra la identidad a través de una paleta musical llena de colores y matices.