Anuncian cartelera “Más allá del arcoíris”

El Centro Nacional de las Artes (Cenart), institución de la Secretaría de Cultura del gobierno de México, anunció sus actividades del mes de junio, las cuales encabeza “Más allá del arcoíris”, una programación especial por el mes de la diversidad. “La familia del Cenart hacemos este esfuerzo porque creemos en la libertad responsable, en la libertad de pensamiento y en las libertades, en general. Esto es cultura, es arte y es educación”, indicó en conferencia de prensa en la Plaza de las Artes, el director del espacio, Vicente Jurado.

Junto a Jurado estuvieron el director de Programación del recinto, Raúl Uribe, y la directora de Desarrollo Académico de la institución, Norma Muñoz, acompañados de Susana Enriquez, viuda de Manuel Enriquez; la cantante Zemmoa; la actriz Luisa Huertas, en representación de la Compañía Nacional de Teatro, y Antonio García, vocero de la asociación AHF México.

“Es fundamental que desde la trinchera de la cultura y el arte sigamos conversando políticamente sobre la importancia de los derechos conquistados históricamente, de las personas de la comunidad LGBT+”, expresó Raúl Uribe, y destacó que el Cenart trabaja todo el año con la intención de ofrecer una cartelera diversa.

Para la ocasión, el ciclo “Más allá del arcoíris” se desarrollará del 12 al 14 de junio de 2026, con una variedad de actividades como los conciertos del Coro Gay de la Ciudad de México, Zemmoa y David Dávalos con el recital “Ecos de ellas”.

Una programa diverso

Tanto Jurado como Uribe destacaron que, aunque la programación la marca el arcoíris, junio también ofrece actividades en torno al Mundial Social, la música y el teatro, en una cartelera diversa para todos los públicos.

El Teatro de las Artes recibirá una corta temporada, del 4 al 20 de junio, de El diccionario, un texto de Manuel Calzada Pérez, que cumple diez años de su estreno, bajo la dirección de Enrique Singer y con la actuación de Luisa Huertas.

Por otra parte, del 6 al 20 de junio, la puesta Duelo de brujos tendrá funciones en el Foro de las Artes, una presentación multidisciplinaria de la compañía Jengibre Teatro, que fusiona teatro, verso, títeres y música en vivo.

Para conocer la cartelera completa del mes de junio pueden consultar las redes sociales del Centro Nacional de las Artes en Instagram y Facebook, así como en su página web: https://cenart.gob.mx/.

Con la presente programación, la Secretaría de Cultura, a través del Cenart, promueve la inclusión y participación efectiva en la vida cultural de grupos prioritarios, para garantizar el ejercicio de sus derechos culturales como audiencias y agentes activos.