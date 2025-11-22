Anuncian cierre del Festival de Danza

El Instituto de Arte y Cultura Candox anunció la clausura del vigésimo sexto Festival de Danza Folklórica Mexicana Candox. El evento se llevará a cabo el día 23 de diciembre en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, a partir de las 18:00 horas.

De acuerdo con cartel publicado por la propia agrupación, contemplan la participación de compañías como el Ballet Folklórico Adolfo León y el Ballet Folklórico Petatzecuaro de Pátzcuaro, Michoacán, este último como invitado especial, además de la presentación de los bailarines de la Compañía Folklórica Candox y la entrega de un reconocimiento a la dramaturga Petrona de la Cruz.

Edición 2025

El evento tendrá una cuota de recuperación de 60 pesos por persona para disfrutar las tres compañías en el Teatro de la Ciudad. Destacan que el festival es organizado con la colaboración del gobierno del estado de Chiapas, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, el Movimiento Ciudadano por la Cultura y el CIOFF (Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y Artes Tradicionales) Sección Nacional México.

Los boletos se encuentran disponibles en la taquilla del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, así como con los integrantes de la compañía Candox o por medio de las redes sociales del Instituto.

Cabe resaltar que este año, al igual que en 2024, el Festival de Danza Folklórica Mexicana Candox se extendió a otros municipios del estado, por lo que el día hoy sábado 22 de noviembre habrá actividades en el teatro Junchavín de Comitán de Domínguez, donde participaran la compañía artística Tenam y el Ballet Folklórico Petatzecuaro, a partir de las 18:00 horas.