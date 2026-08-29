Anuncian cinta del Chapulín Colorado

La próxima historia que involucrará al Chapulín Colorado será, al parecer, en acción viva, alejándose de la animación con la que ha sido visto en los últimos años.

Roberto Gómez Fernández, hijo del Roberto Gómez Bolaños, adelantó que próximamente habrá noticias para comenzar la producción de un filme que abordará el origen del héroe de las antenitas de vinil y el chipote chillón. “De ahí venimos, se está trabajando en eso y pues ya pronto lista para entrar a producirse”, dijo a su paso por la alfombra roja de los Premios Canacine. “No puedo platicar, pero es el origen (del héroe), creo que no será animación y (el intérprete) será alguien que sea merecedor de ese puesto”.

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En su momento, el propio Gómez Bolaños, creador de los personajes, había dilucidado junto con su hijo lo que deseaba contar sobre el Chapulín Colorado, pero debido al cuidado requerido se ha ido posponiendo por lo menos desde hace una década.

Hasta el momento se han producido dos series animadas teniendo como eje al personaje del corazón amarillo: una que es la reedición de los episodios de la serie original; la otra, Los Colorado, de reciente estreno, la cual lo muestra como padre de familia y combatiendo a viejos enemigos. “Le ha ido bien afortunadamente, está en la plataforma y canales de Warner. Continúa y seguimos en producción”, apuntó brevemente.

Ahora, para la nueva historia, no se ha pensado en el actor que le daría vida al personaje. Ni siquiera en Pablo Cruz, intérprete de Gómez Bolaños en la bioserie Chespirito: sin querer queriendo. “Preferimos no pensar en quién sería, sino hasta tener el proyecto ya listo”, comentó el productor.

Recordó lo rígido que se tiene que ser en producciones sobre su padre, pues hay que cuidar su obra y legado. En cartera también tiene una serie sobre don Ramón y otra animación del Chavo del 8.